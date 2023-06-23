29-річна рецидивістка ошукала трьох військовослужбовців на ₴285 тис.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру 29-річній дівчині, яка ошукувала військовослужбовців (ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, жінка в мережі Інтернет розмістила оголошення про продаж неіснуючих автомобілів за привабливою ціною. Покупців вона вибирала виключно серед військовослужбовців, повідомляючи, що для них є можливість сплачувати за транспортний засіб частинами. Радіючи такій можливості, військові втрачали пильність та перераховували жінці кошти. Більш того, один із потерпілих «придбав» у такий спосіб не лише автомобіль, а й талони на бензин на дизельне паливо на загальну суму 61 тис. грн.

На даний час встановлено трьох військовослужбовців, яких жінка ошукала на 12 тис грн, 102 тис. грн та 171 тис. грн відповідно. Однак досудове розслідування триває.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 22 червня 2023 року підозрюваній, з огляду на наявність у неї двох малолітніх дітей, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Примітно, що до цього жінка вже була засуджена за аналогічний злочин. Вона з 17 років виманювала в знайомих ювелірні вироби під приводом того, що на них є порча. Шахрайка обіцяла їх передати «бабці», яка знімає прокляття, після цього повернути власнику. Також стосовно неї триває судовий розгляд справи – за аналогічною схемою вона продавала неіснуючі талони на пальне, ошукавши 10 осіб. Цього разу за скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура