$3 000 за позитивне рішення суду – у Львові викрито адвоката

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату, який вимагав неправомірну вигоду для здійснення впливу на суддів (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, адвокат запропонував своєму клієнту за 3 тис дол США вирішити питання щодо прийняття колегією суддів апеляційного суду позитивного рішення по його справі. А саме, відмовити у задоволенні апеляційної скарги прокурора на вирок, яким його клієнта засуджено за майнові злочини до покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком. Прокурор звернувся до суду зі скаргою з метою призначення реальної міри покарання.

У ході контролю за вчиненням злочину чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі усієї суми неправомірної вигоди.

Невідкладні слідчі дії тривають. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури