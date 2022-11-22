32-річний одесит шахрайським шляхом виманив майно та гроші у п’ятьох громадян

Одесит побачив у сусіда два мобільних телефони і попросив один із них нібито у тимчасове користування. Коли ж приятель віддав свій смартфон, зловмисник почав писати повідомлення від його імені людям, з якими той найчастіше спілкувався, і просити допомогти зібрати гроші на «невідкладне лікування хворої матері».

За кілька годин від чотирьох друзів власника смартфона правопорушник отримав на банківські рахунки, які вказав у переписках, майже дванадцять тисяч гривень, а тоді продав чужий телефон. Громадяни, які були впевнені, що надсилають гроші своєму товаришеві, поспілкувавшись із ним, зрозуміли, що їх ошукали. Потерпілі звернулися по допомогу до правоохоронців, і вони викрили правопорушника.

«Як з’ясувалося, фігурант раніше вчиняв крадіжки майна громадян і нині справа за його обвинуваченням розглядається в суді. Цього разу за черговий злочин слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловіку про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно. Це правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку за такий злочин, – до трьох років позбавлення волі», – повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ярослав Клинч.

Одеське районне управління поліції № 1