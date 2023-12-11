34-річний житель Дубенського району пограбував… манекен

Учора, восьмого грудня, близько 16 години на вулиці Д. Галицького у Дубні невідомий із манекену, що стояв на вулиці біля магазину, зняв куртку та поспіхом залишив місце злочину.

Крадіжку побачив небайдужий перехожий: він одразу повідомив про це 66-річну власницю крамниці, яка в свою чергу зателефонувала на спецлінію 102.

За допомогою камер відеоспостереження слідчо-оперативна група встановила, що до злочину може бути причетний 34-річний житель Дубенського району.

Орієнтовно за півгодини на одній із вулиць райцентру чоловіка, який підпадав під орієнтування та ніс в руках верхній одяг з біркою, побачили патрульні поліцейські — зловмисника доставили у відділ поліції.

34-річний житель району у скоєному зізнався. З’ясувалося, що він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі Дубенського РВП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 КК України.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру .

За скоєне жителю Дубенського району може загрожувати черговий строк — до восьми років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області