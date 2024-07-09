39-річного ізмаїльчанина судитимуть за вбивство товариша

Під час спільного відпочинку правопорушник спричинив потерпілому несумісні з життям ножові поранення, приревнувавши до нього свою співмешканку. Обвинувачення слідчі скерували до суду. За скоєне чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Подія сталася у квітні поточного року в квартирі вбитого у місті Ізмаїл. Про неї в поліцію повідомила жінка, через яку чоловіки і посварилися. Прибувши за викликом, поліцейські встановили, що ввечері вона та її співмешканець прийшли в гості до давнього знайомого, де разом готували їжу та вживали спиртні напої. В ході застілля 39-річний гість, приревнувавши свою цивільну дружину до 45-річного товариша, став з ним сваритися, а потім бити кухонним ножем.

Викликані на місце події медики «швидкої», на жаль, констатували смерть потерпілого, що настала від сукупності травм, яких загалом було аж сім.

Правопорушник свою провину визнав та пояснив, що до його протиправних дій призвели ревнощі та вжитий алкоголь.

«Фігурант вже має судимість за розбійний напад. Нині ж ми під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули йому обвинувачення у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Обвинувальний акт скеровано до суду», – розповіла старша слідча Ізмаїльського районного відділу поліції Тетяна Злобіна.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини