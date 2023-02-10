40-річний уродженець Луганщини за вбивство людини втретє відправиться за ґрати
За принципової позиції прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва судом присяжних Деснянського районного суду м. Києва оголошено обвинувальний вирок раніше двічі судимому 40-річному уродженцю Луганської області за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства, крадіжки та підпалу.
Прокурором у суді доведено, що в січні 2021 року між двома чоловіками, які у квартирі вживали алкогольні напої, виник конфлікт. Під час сутички обвинувачений кухонним ножем наніс потерпілому 8 поранень у життєво-важливі органи, внаслідок чого останній помер на місці.
З метою приховати злочин, зловмисник перевдягнувся в одяг та взуття потерпілого, спакував його речі у сумки та здійснив підпал квартири.
Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні умисного вбивства, таємному викраденні чужого майна (крадіжці), а також умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу. За сукупністю вчинених злочинів суд присяжних призначив обвинуваченому покарання у виді 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.Tweet