$40 тис. за передачу майна – підозрюють посадовця концерну «Військторгсервіс»

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону повідомлено про підозру виконувачу обов’язків начальника філії «Південна» концерну «Військторгсервіс» за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець, використовуючи службове становище, вимагав та одержав неправомірну вигоду за підготовку та підписання документів для передачі об’єкту нерухомості, розташованого в м. Одесі, представнику групи приватних підприємців, а також подальше сприяння у перереєстрації права власності на зазначене майно у декілька етапів.

За 40 тис дол США він від імені філії «Південна» концерну «Війсьторгсервіс» особисто підготував та підписав договір з підприємцем.

Наразі Київський районний суд м. Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн.

Викрито посадовця прокурорами спільно зі слідчими Слідчого Управління Головного управління Нацполіції в Одеській області та оперативними співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора