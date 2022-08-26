4000 доларів за український паспорт для громадянина РФ: харків‘янин може сісти на 8 років

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 41-річного харків‘янина за фактом прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року росіянин зустрівся з 41-річним харків’янином з метою отримання паспорта громадянина України з пропискою у м. Донецьк для проведення підривної діяльності на шкоду суверенітету України.

Харків’янин, який у минулому працював податківцем у Донецьку, повідомив, що він зможе вплинути через свої «зв’язки» на осіб, уповноважених на прийняття рішень щодо виготовлення та видачі паспорту.

Чоловік зазначив, що вказана «послуга» для громадянина сусідньої держави буде коштувати 4000 доларів США, на що той погодився. Згодом росіянин надав фотокартки та гроші у сумі 3000 доларів США і повідомив, що другу частину суми передасть згодом.

Пізніше ділок подзвонив своєму клієнту та сказав, що паспорт буде готовий через декілька днів і що він очікує на другу частину суми, яку росіянин має віддати при їх зустрічі.

28 липня при передачі паспорта харків‘янина викрито у м. Жовті Води Дніпропетровської області та у подальшому повідомлено про підозру.

Обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова. Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Правоохоронцями надається кримінально-правова оцінка діям інших фігурантів вказаного кримінального провадження.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура