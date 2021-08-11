45 мільйонів боргу: агрорейдерка Леся Софієнко втекла до Кіпру, щоб не платити податки

Дружина ексрегіонала Володимира Пєхова Леся Софієнко у розшуку: вона завинила Україні 45 мільйонів податків. Жінка отримала понад 120 млн гривень доходу та приховала це і ухилилась від податків до державного бюджету. Про це йдеться у матеріалі видання “Стоп корупції”.

«Завинила фіскалам і Софієнко. Спільними зусиллями громадських активістів і правозахисників ГО «Стоп корупції» та небайдужих громадян вдалося встановити, що Леся Степанівна не декларує свої доходи та не сплачує на території України встановлені законом податки. З’ясувалося, що жінка отримала за кордоном нелегальні доходи сумою понад 120 мільйонів гривень, не сплачуючи жодних податків до державної скарбниці», — повідомляють журналісти.

Журналісти видання також зазначають, що свої багатомільйонні статки дружина регіонала нібито заробила за сприяння ексміністра АПК часів Януковича Миколи Присяжнюка, з яким Софієнко пов’язана через Володимира Пєхова. Цивільний чоловік пані Лесі, як відомо, був радником Присяжнюка.

Як з’ясували фіскали у 2018 році, жінка роками розкошувала, але не подавала декларації про майновий стан і доходи за 2012-2016 роки та перекручувала дані у податковій декларації за 2014 рік. Загалом податківці донарахували податків на доходи фізичних осіб у сумі 22,7 млн грн та військового збору за 2015-2016 роки на загальну суму понад 1,1 млн грн.

«Та поки Софієнко намагалась у судах скасувати претензії до неї держави, борг виріс. Боржниці-мільйонерці було нараховано пеню на загальну суму 15,7 млн грн. Тож загалом пані Леся має повернути до держбюджету вже понад 45 мільйонів гривень», — ідеться у статті.

Як зазначає видання, вона разом зі своїм чоловіком переховується від правосуддя на Кіпрі: за інформацією журналістів, скандальне подружжя володіє на острові елітною віллою. Крім того, пані Леся з 2010 року має вид на постійне проживання у Німеччині.