45-річного мешканця Полтави затримали за замах на вбивство

На лінію 102 поліції Полтавщини 8-го червня, близько 23-ї години, надійшло повідомлення від медичних працівників, що в Полтаві, по вулиці Ціолковського, чоловік отримав ножові поранення та в тяжкому стані доставлений до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Особа правопорушника встановлена та затримана.

Богдан Корольчук, заступник начальника Полтавського райуправління поліції, зазначив: «Отримавши повідомлення про злочин, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією слідства встановлено, що у під час спільного дозвілля між двома місцевими чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку.

У ході конфлікту 45-річний полтавець завдав ножові поранення 32-річному місцевому чоловікові. Потерпілий в тяжкому стані доставлений до лікарні. Поліцейські швидко встановили особу правопорушника та місце його перебування. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб».

За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського районного управління поліції)