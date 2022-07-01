$45 тис. за підключення приміщень до комунікацій — у Києві судять голову ОСББ

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно голови правління одного із столичних ОСББ за фактом одержання неправомірної вимоги (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Як повідомлялося раніше, голова правління ОСББ вимагав від представника суб’єктів господарювання 60 тисяч доларів США за підключення електро- та водопостачання до чотирьох приміщень, що знаходяться на території Святошинського району столиці.

У ході контролю за вчиненням злочину посадовця затримано на «гарячому» під час одержання неправомірної вигоди у сумі 45 тисяч доларів США від потерпілого.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Зловмисник перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура