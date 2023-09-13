49-річного одесита викрили у жорстокому вбивстві собаки

Наразі, у рамках розпочатого за ознаками частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України провадження, зі зловмисником проводяться слідчі заходи.

Нагадаємо, що подія сталася 11 вересня ввечері біля ринку на вулиці Героїв Крут, де, за словами очевидців, невідомий чоловік наніс декілька ударів ножем у шию собаки породи китайська-чубата, який від отриманих поранень невдовзі помер. Власник тварини наразі встановлюється.

Працівники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 провели ряд слідчо-розшукових дій, під час яких вивчили записи камер відеоспостереження, розміщених в районі скоєння правопорушення, проаналізували інформацію у соціальних мережах, опитали місцевих жителів, обійшли вулиці та житлові будинки, і врешті встановили особу, причетну до правопорушення. Це 49-річний житель Одеси. Чоловіка розшукали за місцем мешкання і вилучили у нього ймовірне знаряддя злочину, яке буде скеровано на експертизу.

Зі слів правопорушника, пес йому здався хворим та нещасним, тож він вирішив полегшити його муки, позбавивши життя ножем, який постійно носив при собі.

Правоохоронці встановлювати усі обставини події, у справі призначено низку експертиз, у тому числі судово-ветеринарну. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що належать до хребетних, що призвело до загибелі тварини.

Нагадаємо: санкція частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1