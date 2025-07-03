49-річний киянин зберігав вдома набої та вибухівку

Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили тротил та понад 200 набоїв різного калібру. Порушнику загрожує до семи років ув’язнення.

Незаконні дії фігуранта викрили співробітники відділу карного розшуку Дарницького управління поліції у ході реалізації оперативної інформації.

Так, під час проведення обшуку у квартирі місцевого мешканця правоохоронці вилучили близько 200 патронів до вогнепальної зброї різного калібру, а також тротил.

Власника оселі, 49-річного уродженця Києва, слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Походження набоїв та боєприпасів, а також те, з якою метою чоловік їх зберігав у себе, поліція наразі з’ясовує.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ. За незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв та боєприпасів підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва