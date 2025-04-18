55-річний ділок з Черкас за 10 000 доларів пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації

Використовуючи власні зв’язки, ділок вирішував питання у фіктивному бронюванні на підприємстві критичної інфраструктури та переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України. Фігуранту повідомили про підозру й обрали запобіжний захід.

Поліцейські встановили, що 55-річний житель Черкас за 10 000 доларів пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Він обіцяв бронювання шляхом влаштування на роботу на критично важливе підприємство та зняття чоловіків з розшуку, з подальшим виїздом за кордон України.

Заходи з викриття і припинення діяльності правопорушника проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України, після отримання частини грошових коштів в сумі 8 000 доларів.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нині триває досудове розслідування.Чоловіку загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Черкаської області