56-річну одеситку судитимуть за вбивство знайомого

Під час вживання алкогольних напоїв зловмисниця вдарила потерпілого ножем у груди і живіт. Від отриманих поранень той загинув на місці події. За скоєне правопорушниці загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо: подія сталася на початку травня у багатоповерхівці на проспекті Академіка Глушка.

В ході досудового розслідування слідчі встановили, що 56-річна власниця квартири і її 47-річний гість проводили ніч за хмільним застіллям. Під ранок між чоловіком і жінкою виник конфлікт, в ході якого вона вдарила його ножем у груди та живіт, а при спробі потерпілим захиститись порізала йому руки. Впевнившись, що знайомий не подає ознак життя, нетвереза зловмисниця лягла спати, а коли прокинулась, то в її оселі вже були поліцейські. Їх викликав родич жінки, коли повернувся з роботи і виявив біля вхідних дверей небіжчика.

Слідчі скерували тіло загиблого на судово-медичну експертизу. Згідно з її висновками, причиною смерті чоловіка стала гостра крововтрата внаслідок отриманих проникаючих ран грудної клітки та черевної порожнини. Також пройшли експертизу вилучені з квартири речові докази, зокрема кухонний ніж, визнаний у результаті знаряддям злочину.

Причину своїх дій жінка так і не назвала. Під час слідства вона змінювала покази, зокрема деякий час стверджувала, що захищалась від спроби її зґвалтувати, а згодом змінила версію, сказавши, що спричинені нею смертельні ножові поранення – нібито відповідь на її удушення з боку гостя. Кожне твердження жінки ретельно перевірили експерти і не підтвердили.

«Ми зібрали доказову базу щодо протиправності дій підозрюваної і під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси висунули їй обвинувачення в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Нині обвинувальний акт скерований до суду. Згідно із санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, жінка може провести за ґратами від семи до п’ятнадцяти років», – повідомив т.в.о. начальника слідчого відділу відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Дмитро Савченко.

Одеське районне управління поліції № 1