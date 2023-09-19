$6000 за проведення операції – посадовця Інституту урології викрито на вимаганні та одержанні хабаря

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику відділу ДУ «Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець висунув вимогу жінці про надання йому 6 тис. доларів США за проведення операції та забезпечення післяопераційного лікування її батькові.

Жінка, будучи обмеженою у виборі лікувального закладу, була змушена погодитися на незаконну вимогу, попри те, що проведення таких операцій фінансується за рахунок держави.

Під час контролю за вчиненням злочину начальника відділу затримали у порядку ст. 208 КПК України під час передачі неправомірної вигоди.

За місцем роботи та проживання затриманого проведено обшуки. У ході слідчих дій у службовому кабінеті посадовця виявили 250 тис. гривень та 3600 доларів США, а за адресою його проживання – ще понад 40 тис. доларів США та близько 200 тис. гривень.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ «Д» ДЗНД СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури