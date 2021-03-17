₴65 тис. за диплом бакалавра – у Миколаєві затримано місцевого жителя

Сьогодні, 17 березня, під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції та співробітниками Управління СБУ в Миколаївській області викрито 33-річного жителя м. Миколаєва при отриманні ним неправомірної вигоди.

За даними слідства, вказана особа отримала від місцевого жителя 65 тис грн для подальшої передачі неправомірної вигоди службовим особам Приватного закладу вищої освіти Коледжу «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» за видачу йому диплому бакалавра за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» без фактичного навчання в учбовому закладі, з внесенням недостовірних даних про отримання вищої освіти до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України після одержання останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 55 тис грн та після передачі диплому державного зразка.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч.1 ст.368-3 КК України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та обрання запобіжного заходу.

На даний час на місці вчинення кримінального правопорушення проводяться першочергові слідчі дії спрямовані на отримання доказів, встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Миколаївська обласна прокуратура