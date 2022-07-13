66-річний хмельничанин розбещував малолітню онуку

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького повідомлено про підозру 66-річному хмельничанину за фактом розбещення малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України).



Слідством встановлено, що 12 липня, в 12-й день народження дитини, підозрюваний покликав онуку до себе у кімнату, зачинив двері та вчинив щодо неї розпусні дії.

Негідника спіймала на гарячому мати дівчинки та викликала правоохоронців. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КК України.

На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури