7 років проведуть за гратами два сумчанина, які пограбували знайомого

Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 47-річного та 34-річного жителів м. Суми, які пограбували свого знайомого.

Прокурор довів у суді, що подія сталась у вересні 2023 року в м. Суми. У вечірній час у центрі міста обвинувачені зустріли свого знайомого, якого попросили купити їм спиртне. Коли чоловік відмовився, його побили та відібрали цінні речі.

При цьому молодший відповідав у суді іще й за крадіжку смартфона, який він витягнув із кишені потерпілого в громадському транспорті.

У суді обвинувачені провину свою в грабежі не визнали. Намагались переконати суд, що під час сутички зі знайомим він загубив свої речі, а вони їх забрали, щоб повернути.

За вироком суду обвинувачених визнано винними в інкримінованих злочинах та засуджено кожного до 7 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 186 та ч. 4 ст. 185 КК України).

На вирок суду чоловіки чекали за гратами. Наразі рішення набрало законної сили.

Сумська обласна прокуратура