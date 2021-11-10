₴8 тис. хабаря за видачу військового квитка – повідомлено про підозру співробітнику Держспецзв’язку

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері повідомлено про підозру заступнику начальника територіального вузла – начальнику відділу кадрової роботи територіального вузла урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вимагав та одержав від військовослужбовця неправомірну вигоду в сумі 8 000 грн за видачу особистих військово-облікових документів, у тому числі військового квитка.

Наразі до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області, оперативний супровід – співробітники головного відділу по боротьбі з організованою злочинністю Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура

у військовій та оборонній сфері

Південного регіону