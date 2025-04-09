9 років за ґратами отримав буковинець за шантаж та вимагання

За принципової позиції прокурорів Чернівецької обласної прокуратури Чернівецький апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції, відповідно до якого 62-річного громадянина визнано винним у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).

Чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі. Крім того, у дохід держави конфісковано 4 транспортні засоби, що належали вимагачу.

Прокурори у суді довели, що засуджений шантажував молоду жінку, з якою раніше мав романтичні стосунки. Погрожуючи розголосити відомості про її приватне життя, він вимагав у потерпілої 12 000 доларів США. Згодом погодився на суму у 6 000 доларів США за «мовчання». Після передачі чергової частини грошей чоловіка затримали правоохоронці.

Досудове розслідування здійснювали слідчі CУ ГУНП в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура