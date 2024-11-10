Адміністраторку ворожих Telegram-каналів, посадили на 10 років

Київський районний суд міста Харкова визнав місцеву жительку винною у злочинах проти основ національної безпеки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 31 жовтня.

За матеріалами справи, обвинувачена була активною учасницею обговорень у Telegram-каналах і групах, що контролюються представниками Російської Федерації.

Щонайменше з серпня 2022-го вона залишала в Telegram дописи, в яких демонструвала презирство і ненависть до України і прихильність до окупантів: «В Харькове уничтожили десятки иностранных наемников… Харьков русский город», «Быстрей бы уже освободили город». У вересні вона поширила відеозапис із фрагментом мінометного бою і додала свій коментар: «Вагнер на харьковском направление??? Это супер, вперёд ребята, вы лучшие!». Також висловила заклик до розчленування території України між сусідніми держави у тому числі РФ: «Да заберите уже вы эту (нецензурний вираз — маркер презирливості) западную и засуньте ее себе в… А мы к Россси-матушке».

Не пізніше 25 січня 2023 року ця жінка погодилась виконувати обовʼязки адміністратора Telegram-каналу, контрольованого РФ. Вона публікувала там пропагандистські матеріали і рекомендувала учасникам інші подібні канали. «Актив нашей группы с февраля 2014 года сделал выбор в пользу русского Харькова…», — писала вона.

Не пізніше 8 лютого 2024 року обвинувачена стала адміністратором ще одного Telegram-каналу і закритого чату для спілкування.

2 квітня 2024 року її злочинна діяльність була викрита і припинена співробітниками Служби безпеки України.

Жінку звинуватили в інформаційній діяльності у співпраці з державою-агресором (ч.6 ст. 111-1 ККУ), розповсюдженні матеріалів із закликами до незаконної зміни меж території України (ч.1 ст.110 ККУ), виправдуванні збройної агресії РФ і глорифікації окупантів (ч. 2 і ч.3 ст. 436-2 ККУ).

У судовому засіданні громадянка визнала вину і нічого не оспорювала. Пояснила, що вона з ідейних міркувань виконувала обовʼязки адміністратора Telegram-каналу, розміщувала публікації, писала коментарі. Тепер, нібито, шкодує, змінила своє ставлення до ситуації, щиро кається, розуміє, що її дії є злочином, зробила висновки на все життя. Вона просила врахувати, що вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Адвокат звертав увагу, що підзахисна сприяла встановленню істини у справі, каялася, тому він погоджується з думкою прокурора про призначення мінімального покарання.

За сукупністю злочинів жінку засудили до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Найбільш суворий з інкримінованих їй злочинів так званий інформаційний колабораціонізм (ч.6 ст.111-1 ККУ) передбачає від 10 до 12 років позбавлення волі.