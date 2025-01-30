Адвоката з Київщини підозрюють у зливі інформації з реєстру судових рішень

Працівники ДБР повідомили про підозру чинному адвокату Ради адвокатів Київської області, який незаконно отримував інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень та передавав її своїм клієнтам.

Адвокат без відома судді одного з судів Київської області входив до ЄРСР під її логіном та паролем.

У реєстрі він отримував повну інформацію щодо ухвал судів, у тому числі які стосувались його клієнтів та передавав її через месенджери. Зокрема, так він, серед іншого, попередив замовників його послуг про заплановані слідчі дії щодо шахрайських кол-центрів.

Такими діями адвокат допустив виток інформації з Реєстру та розголосив відомості досудового розслідування.

Йому повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ч. 5 ст. 361 КК України).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

Наразі адвокату вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань