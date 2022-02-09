Адвокати Порошенка заявили про спробу сфабрикувати показання проти експрезидента

За словами захисників, слідчі просто «вибивають» свідчення.

Адвокати Петра Порошенка заявляють про намагання сфабрикувати показання проти лідера «Європейської Солідарності», «вибиваючи» свідчення з різних осіб. Про це вони заявили під час брифінгу.

«На наше прохання було підготовлено підбірку публічних заяв, яку робили люди, на яких тиснули, яким обирали тримання під вартою і яким пропонували негайно вийти з СІЗО в разі, якщо вони дадуть покази проти Порошенка. Нічого іншого слідчих не цікавило», – наголосив адвокат Ілля Новіков.

Про те, що від них вимагали покази проти Порошенка, зокрема, повідомили генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, генерал-лейтенант ЗСУ, заступник міністра оборони (2015-2019) Ігор Павловський, директор ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському» Валерій Шандра та бізнесмен Сергій Кузяра.

«Під час того, як я сидів в СІЗО, мене вивозили чотири рази без адвокатів і пропонували, щоб я щось розказав на Порошенка, або на Бірюкова, або на міністра оборони, і тоді проти мене справу закриють», – зазначив генерал Марченко.

«Зрозуміло, якщо п’ять разів згадувалося прізвище п’ятого Президента України, після цього я був затриманий, поміщений в СІЗО, і безпосередньо натякали на те, чого ти тут сидиш. Все для того, щоб це пов’язати безпосередньо з п’ятим Президентом України. П’ять разів в цій підозрі згадується Порошенко. Чому так, я не розумію. Якщо ми говоримо, що це політичне замовлення, то безумовно це має місце», – говорить генерал Павловський.

«Я чотири місяці перебував у слідчому ізоляторі, мабуть, це дуже зручно тримати людей під вартою для того, щоб тиснути на них психологічно та отримати певний результат, який потребувало на той момент політичне керівництво країни. Передача мені привітань з фразами, що нам потрібні зовсім інші люди, тому до вас претензій ми не бачимо, дайте якісь покази», – розповів Валерій Шандра.

«Мені кілька разів міняли камери, мені змінили місце ізоляції з Київського слідчого ізолятора на слідчий ізолятор СБУ. М’яко кажучи, умови, в які мене поставили, були дуже жорсткими, це без сумніву тиск з боку влади, з боку всієї правоохоронної системи. Лякали та розповідали про те, що це серйозні статті, і для мене правильним було б, якби я дав свідчення, які б дозволили притягти до відповідальності Порошенка. Це було у ДБР», – сказав Сергій Кузяра.

Адвокат Новіков зазначив, що усі ці люди проходять по різних провадженнях, єдине, що в них спільного – прізвище експрезидента і те, що «саме покази проти Порошенка зазначалися як умова, за якою вони можуть вийти з-під варти».

Адвокати також нагадали, що про спроби сфабрикувати покази проти Порошенка заявив і екссуддя Микола Чаус, якого викрали з території Молдови, катували і утримували кілька місяців у полоні. // LB.ua