Адвокатку та директорку столичного банку викрили у хабарництві

Фігурантки вимагали та у подальшому отримали від підприємця 5 000 доларів США за вплив на прийняття рішення відповідними посадовими особами щодо поновлення дії ліцензії з надання послуг у сфері фінансового лізингу. Наразі слідчі встановлюють усіх учасників, причетних до вказаної злочинної схеми.

Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури задокументували протиправну діяльність посадових осіб, які вимагали від представника комерційної структури гроші за «допомогу» у вирішенні питання з продовження здійснення діяльності на ринку фінансових послуг.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, директорка одного зі столичних банків спільно із головою адвокатського об’єднання вимагали від суб’єкта господарювання 5 000 доларів США за сприяння у поновленні дії ліцензії фінансового лізингу та у подальшому включення вказаного товариства у відповідний реєстр. Слідчі затримали 34-річну та 46-річну посадовиць у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ними другої частини «траншу» у розмірі 2 500 доларів США.

Окрім цього, поліцейські провели ряд невідкладних обшуків у місті Києві та Київській області, за результатами яких було вилучено у якості речових доказів гроші, чорнові записи та документи.

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

На даний час правоохоронці встановлюють усіх учасників, причетних до вказаної злочинної схеми.

Відділ комунікації поліції Києва