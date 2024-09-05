Аферист під приводом продажу будівельних матеріалів ошукав вісьмох жителів Рівненського району

Поліцейські встановили, що упродовж червня та липня на одній із зупинок громадського транспорту у Здолбунові 51-річний місцевий житель розмістив оголошення про продаж цементу.

У телефонній розмові замовники домовлялись про купівлю товару. Головною умовою договору була повна передоплата на банківську карту «продавця».

Однак, після переказу коштів, мобільні номери покупців блокувалися, а цемент так ніхто і не отримав.

Таким чином зловмисник ошукав вісьмох людей на загальну суму 4700 гривень.

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання здолбунівчанина поліцейські виявили канабіс.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 та ч.1 ст.309 КК України.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області