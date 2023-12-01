Аферисти в мережі пропонували роботу: прикарпатка незнайомцям 18 тисяч гривень
20-річна коломиянка хотіла підзаробити в інтернеті, однак натрапила на шахраїв та втратила свої гроші.
До Коломийських співробітників поліції звернулась місцева мешканка про вчинення щодо неї шахрайських дій.
На мобільний додаток заявниці з іноземного номера надійшло повідомлення щодо роботи в інтернет-мережі ТікТок. Жінка погодилась. Проте, щоб отримати завдання, треба було вносити свої гроші, які їй обіцяли повернути з відсотками. Заявниця виконала усі умови та перерахувала шахраям 18 тисяч гривень.
Поліцейські радять прикарпатцям не довіряти незнайомцям, які надсилають повідомлення з пропозицією онлайн заробітку.
- ні в якому разі не перераховуйте кошти на невідомі рахунки;
- якщо вам пропонуються роботу і вимагають за це гроші – це вже ознака шахрайства;
- не варто переходити за сумнівними посиланнями і встановлювати сумнівні додатки.
Не дайте себе ошукати!
Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини