Аферисти в мережі пропонували роботу: прикарпатка незнайомцям 18 тисяч гривень

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20-річна коломиянка хотіла підзаробити в інтернеті, однак натрапила на шахраїв та втратила свої гроші.

До Коломийських співробітників поліції звернулась місцева мешканка про вчинення щодо неї шахрайських дій.

«Аферисти в мережі пропонували роботу»: в таку пастку потрапила прикарпатка та перерахувала незнайомцям 18 тисяч гривень

На мобільний додаток заявниці з іноземного номера надійшло повідомлення щодо роботи в інтернет-мережі ТікТок. Жінка погодилась. Проте, щоб отримати завдання, треба було вносити свої гроші, які їй обіцяли повернути з відсотками. Заявниця виконала усі умови та перерахувала шахраям 18 тисяч гривень.

«Аферисти в мережі пропонували роботу»: в таку пастку потрапила прикарпатка та перерахувала незнайомцям 18 тисяч гривень

«Аферисти в мережі пропонували роботу»: в таку пастку потрапила прикарпатка та перерахувала незнайомцям 18 тисяч гривень

Поліцейські радять прикарпатцям не довіряти незнайомцям, які надсилають повідомлення з пропозицією онлайн заробітку.

  • ні в якому разі не перераховуйте кошти на невідомі рахунки;
  • якщо вам пропонуються роботу і вимагають за це гроші – це вже ознака шахрайства;
  • не варто переходити за сумнівними посиланнями і встановлювати сумнівні додатки.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

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