Акушеру-гінекологу, з вини якого померло немовля, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру лікарю-акушеру-гінекологу приватної клініки, який під час проведення пологів припустився медичної помилки, що спричинила смерть новонародженої дитини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року під час ведення пологів 32-річної породіллі, лікар-акушер-гінеколог здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода та не своєчасно прийняв рішення про проведення операції кесаревого розтину. Внаслідок цього новонароджена дитина отримала незворотні зміни у центральній нервові системі, від яких померла через 55 днів.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження та призначено комплексну судово-медичну експертизу, яка підтвердила причинно-наслідковий зв’язок між діями медика та смертю немовляти.

Дії лікаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 КК України – неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Оболонським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура