Апеляційний суд відпустив на волю поплічників терористів

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт на 60 днів киянину Дмитру Васильцю і жителю Бердичева Євгену Тимоніну, яких у вересні 2017 року суд визнав винними у сприянні терористичній організації і засудив до дев’яти років позбавлення волі.

Таке рішення суд ухвалив 21 лютого, частково задовольнивши клопотання адвокатів засуджених, повідомляє ІМІ.

Зазначається, що таким чином суд скасував рішення Андрушівського суду і вирішив переглянути справу в першій інстанції.

Суддя постановив відпустити Васильця і ​​Тимоніна з-під варти в залі суду і зобов’язати знаходитися за місцем проживання з обов’язковим носінням електронного браслета.

Як повідомляв ІМІ, 28 вересня 2017 року Андрушівський суд Житомирської області визнав киянина Дмитра Васильця і жителя Бердичева Євгена Тимоніна винними у сприянні терористичній організації і засудив їх до дев’яти років позбавлення волі.

За звинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (“Створення терористичної групи чи терористичної організації”) підсудним загрожувало від восьми до 15 років в’язниці.

Василець і Тимонін з листопада 2015 року перебували в СІЗО. Їх затримала СБУ в Києві. За даними спецслужби, вони тривалий час перебували на території “ДНР”, де надавали консультації та практичну допомогу представникам телеканалу “Новоросія ТБ”.

24 листопада 2015 року в Києві співробітники СБУ почали слідчі дії щодо осіб, які підозрюються у технічному сприянні трансляції телеканалу терористів “Новороссия ТВ” через мережу Інтернет.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (cприяння діяльності терористичної організації), відбулися обшуки у приміщеннях, які використовувались зловмисниками.

ТСН випустив сюжет, у якому повідомив, що затримані за сприяння сепаратистському телеканалу “Новороссия ТВ” кияни Дмитро Василець і Євген Тимонін входять до громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України. Затримані не визнавали своєї провини.

Міністр Юрій Стець сказав, що хоч і особисто затверджував склад громадської ради Міністерства інформації, але хто туди прийшов – не перевіряв.

У сюжеті ТСН йшлося, що свій інформаційний ресурс для поширення сепаратистських ідей затримані створили ще весною 2014 року. Згодом з іншими однодумцями організували проект “Медіалюстрація”, який критикує українські ЗМІ за патріотизм і роздає антипремії “Геббельс ТБ”.

25 листопада 2015 року підозрюваним у сприянні діяльності телеканалу терористів “Новороссия ТВ” суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

27 листопада 2015 року громадська рада МІП ухвалила рішення про припинення членства Дмитра Васильця і Євгена Тимоніна. // Діло