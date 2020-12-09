Арбітражного керуючого судитимуть за хабарі у 10 та 5 тис. доларів

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт у відношенні арбітражного керуючого, викритого на двох епізодах вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-4, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, арбітражний керуючий вимагав від представника суб’єкта господарської діяльності неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. доларів США за відмову від позову про визнання права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває на розгляді Господарського суду міста Києва.

Під час одержання обумовленої суми правоохоронці затримали посадовця «на гарячому».

Також у ході слідства задокументовано факт отримання неправомірної вигоди вищевказаним арбітражним керуючим у сумі 5 тис. доларів США за вплив на суддю Господарського суду міста Києва при прийнятті рішення про ліквідацію підприємства.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура