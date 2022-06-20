Арештанта СІЗО викрили у шахрайстві з доставки військової амуніції

Перебуваючи у спецустанові за підробку грошей, зловмисник за допомогою мобільного телефону пропонував інтернет-користувачам послуги з доставки військового спорядження захисникам України. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

У ході відпрацювання отриманої оперативної інформації правоохоронці Голосіївського управління поліції спільно з кіберполіцією та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури викрили чоловіка, котрий представлявся волонтером та пропонував послуги у вигляді доставки бронежилетів, касок, тактичних рукавиць на територію проведення бойових дій.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, поліцейські встановили три епізоди злочинних дій шахрая:

«Відомо, 35-річний уродженець Львівської області, перебуваючи у слідчому ізоляторі за підробку грошей, у одному з телеграм-каналів пропонував свої послуги з доставки амуніції військовим. Тим, хто звертався за допомогою, аферист скидав реквізити картки знайомого, а після перерахування коштів блокував номери телефонів потерпілих. Ошукані громадяни — мешканці різних областей України».

У слідчому ізоляторі поліцейські провели санкціонований обшук та виявили у порушника мобільний телефон, з якого фігурант реалізовував злочинну схему. Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили львів’янину про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину.

Відділ комунікації поліції Києва