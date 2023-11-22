Арештовано вінничанина, який кинув ніж у спину працівнику поліції

Поліцейський отримав ножове поранення під час відпрацювання виклику про домашнє насильство. За спричинення правоохоронцю тілесних ушкоджень зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як розповів заступник начальника – начальник слідчого віддення ВП № 2 Вінницького районного управління Тарас Стаховський, до поліції звернулась жителька м. Вінниця з повідомленням про те, що 40-річний співмешканець вчиняє відносно неї домашнє насильство. На місце події прибув екіпаж поліції. Під час з’ясування обставин події на вулиці біля домоволодіння кривдник кинув у спину інспектору сектору протидії домашньому насильству ніж, який потрапив у верхню частину спини поверх бронежилета.

27-річний поліцейський з отриманими тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Вінницької області