Арестованной в Херсоне главе пророссийской организации назначили полумиллионный залог

Арестованной в Херсоне руководительнице общественной организации «Русская национальная община «Русичъ» и преподавательнице​ коммунального ВУЗа «Херсонская академия непрерывного образования» Херсонского облсовета Татьяне Кузьмич назначили залог в размере 500 тысяч гривен.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анастасия Веселовская.

Херсонский городской суд арестовал до 9 октября Татьяну Кузьмич. Служба безопасности Украины подозревает женщину в государственной измене.

Дело слушалось в закрытом режиме по ходатайству стороны обвинения, которая ссылалась на невозможность разглашения материалов дела. Сторона защиты Кузьмич также выступила за проведение закрытого заседания. Подозреваемая при этом закрыла лицо от журналистов, ее адвокат также запретила себя снимать.

По версии следствия, Кузьмич во время пребывания в аннексированном Крыму «была привлечена ФСБ России к шпионской деятельности и передавала материалы для проведения подрывной работы в Херсонской области и во всей Украине».

Ранее СБУ сообщала, что пресекла деятельность агентурной сети ФСБ России, которая действовала в Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы областной государственной администрации. По информации ведомства, женщина была завербована российскими спецслужбами в аннексированном Крыму в 2015 году. // Крым.Реалии