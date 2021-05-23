B Xepcoнe зaдepжaли мoшeнникoв из Днепра, opудoвaвшиx в чeтыpеx oблacтяx Укpaины

Полицейские задержали группу мошенников, которые обманывали пенсионеров на территории Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей. Они успели обворовать десятки человек.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Жертвами злоумышленников становились преимущественно люди пожилого возраста. Мошенники действовали по схеме обмена денег старого образца на новые. Аферистов задержали на территории Херсона, где мошенники под предлогом обмена денег отобрали у 92-летнего мужчины все сбережения — 30 000 гривен. А взамен вручили конверт с нарезанной бумагой.

Нарушителей задержали, у них изъяли деньги потерпевшего. В состав групп входили две женщины и водитель, которые передвигались на автомобиле «ВАЗ-21099». Они оказались жителями Днепра. Им уже сообщили о подозрении. Открыто уголовное производство по 2-ой части 190-ой статьи УК Украины. Сейчас копы устанавливают точное количество пострадавших во всех регионах, где действовали мошенники.