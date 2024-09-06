«Банківська благодійниця» ошукала людей на 78 тисяч гривень 

За процесуального керівництва прокурорів Смілянської окружної прокуратури повідомлено про підозру жительці м. Сміла за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що 23-річна жінка телефонувала до потерпілих та представлялася працівником банківської установи або благодійної організації, після чого переконувала довірливих громадян виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через платіжні термінали на банківську картку, якою користувалась зловмисниця.

Підозрюваній вдалось ошукати 4 особи на загальну суму 78 тис. грн.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчими ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Черкаській області.

У разі доведення вини жінці загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури