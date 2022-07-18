БЕБ ініціювало арешт майна російського мільйонера на ₴400 млн.

Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України.

У ході слідства встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.

Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування.

Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.

Досудове розслідування кримінального провадження, що здійснюють співробітники БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора триває.

Бюро економічної безпеки України постійно досліджує діяльність підприємств, знаходить активи росії та білорусі, ініціює їх арешт з подальшою передачею до АРМА.

БЕБ