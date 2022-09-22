БЕБ викрило жінку, яка переправила за кордон незадекларовані 3,6 мільйона євро

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили громадянку, яка під час воєнного стану перевезла через митний кордон України 3,6 млн євро (в еквіваленті – понад 140 млн грн.) та не задекларувала їх.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У межах досудового розслідування детективи встановили, що вивезені кошти не відповідають фактичним офіційним доходам жінки на території України.

Вона мала на меті легалізувати їх на території ЄС та приховати ймовірно незаконні джерела походження. Як наслідок, у результаті дій громадянки державний бюджет недоотримав понад 27 млн грн податку з доходів фізичних осіб.

У БЕБ додали, що такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення за фактами ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Згідно з ККУ, такі порушення караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Наразі співробітники БЕБ відпрацьовують інформацію щодо фізичних осіб, які під час війни здійснили незаконне переміщення готівкових валютних цінностей, дорогоцінних аксесуарів та банківських металів в особливо великих розмірах.

Детективи Бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного вивезення коштів на загальну суму понад 335 млн грн., з яких вже 66 млн заарештовано, та розробляють механізми щодо їх повернення до державного бюджету. // Економічна правда