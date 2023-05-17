Без грошей і без товару: шахраї обдурили прикарпатця в мережі

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Франківець хотів  купити автомобільні диски, однак замість цього втратив значну суму коштів. Потерпілий попався на гачок інтернет-шахраїв. Поліцейські застерігають жителів краю від подібних афер та рекомендують не перераховувати гроші за товар наперед.

Саме у таку пастку потрапив 42-річний мешканець обласного центру. Заявник знайшов оголошення  в мережі про продаж дисків для  автомобіля. Зв’язавшись з менеджером,  заявник домовився про доставлення товару.  Чоловік здійснив передоплату в розмірі понад 23 тисячі гривень. Утім бажаного товару так й не отримав, а шахрай перестав виходити на зв’язок.

без грошей і без товару: аферисти обдурили прикарпатця в мережі

Поліцейські вкотре нагадують громадянам:

  • використовуйте функцію післяплати;
  • при надходженні товару перевірте його на пошті;
  • перевіряйте інформацію про продавця, почитайте відгуки про нього в інтернеті;
  • не повідомляйте реквізити вашої банківської картки, а саме термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон;
  • продаючи товар чи то в інтернет-мережі, остерігайтеся покупців, які мало цікавляться товаром, не торгуються, а одразу просять реквізити рахунку.
  • якщо Ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції за номером «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини 

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