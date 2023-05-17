Без грошей і без товару: шахраї обдурили прикарпатця в мережі

Франківець хотів купити автомобільні диски, однак замість цього втратив значну суму коштів. Потерпілий попався на гачок інтернет-шахраїв. Поліцейські застерігають жителів краю від подібних афер та рекомендують не перераховувати гроші за товар наперед.

Саме у таку пастку потрапив 42-річний мешканець обласного центру. Заявник знайшов оголошення в мережі про продаж дисків для автомобіля. Зв’язавшись з менеджером, заявник домовився про доставлення товару. Чоловік здійснив передоплату в розмірі понад 23 тисячі гривень. Утім бажаного товару так й не отримав, а шахрай перестав виходити на зв’язок.

Поліцейські вкотре нагадують громадянам:

використовуйте функцію післяплати;

при надходженні товару перевірте його на пошті;

перевіряйте інформацію про продавця, почитайте відгуки про нього в інтернеті;

не повідомляйте реквізити вашої банківської картки, а саме термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон;

продаючи товар чи то в інтернет-мережі, остерігайтеся покупців, які мало цікавляться товаром, не торгуються, а одразу просять реквізити рахунку.

якщо Ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції за номером «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини