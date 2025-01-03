Бійка та смертельна стрілянина у готелі на столичному Печерську: про підозру повідомили ще трьом особам

Слідчі оголосили про підозру ще трьом порушникам, які розпочали бійку, що згодом переросла у стрілянину. Зловмисники побили чоловіка, після чого його товариш у відповідь застосував вогнепальну зброю. Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася наприкінці листопада у приміщенні готелю в Печерському районі. Тоді, між двома компаніями виникла бійка. Один з фігурантів здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, смертельно поранивши 27-річного чоловіка, та завдав вогнепального поранення його 24-річному товаришу. Правоохоронці тоді затримали стрілка, ним виявився 30-річний уродженець Запоріжжя. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі Главку поліції повідомили про підозру ще трьом чоловікам, які були учасниками бійки. Правопорушники – двоє одеситів, віком 31 і 28 років та 23-річний житель Київщини. Вони розпочали конфлікт з двома відвідувачами закладу та побили одного з чоловіків. Під час бійки товариш потерпілого застосував зброю у бік опонентів.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили речові докази а також зброю.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб. Санкція статті передбачає до чотирьох років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва