Братва з «Укрексімбанку» погоріла на тупості начальника (відео)

Журналісти «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

На відновленому відео є все відео інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но». Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали.

Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери.

Інший співробітник банку виніс техніку з кабінету. Одна з камер при цьому продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх. Заходить у кабінет, говорить про те, що треба видалити відео. На цьому запис зупиняється.

«Як думаєте, в «Укрексімбанку» продовжать заперечувати напад на знімальну групу? А розслідування, питання до якого викликало таку бурхливу реакцію, дивіться вже у цей четвер.» — задаються питанням розслідувачі.

Євген Мецгер очолив державний «Укрексімбанк» через рік після перемоги Зеленського на виборах. Він майже однолітка Зеленського та виходець з Кривого Рогу. Дружина Мецгера — подружка Олени Кравець з Кварталу-95.

4 жовтня «Схеми» повідомили про напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Начальство банку дало команду прес-службі «Укрексімбанку» в свою чергу звинуватити журналістів «Схем» у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців. На відео ця дурість тепер зафіксована.