Буковинця судитимуть за нанесення умисних тілесних ушкоджень жінці

Слідчі поліції довели причетність жителя Чернівецького району до побиття буковинки, яка отримала переломи кісток тазу. Наразі правоохоронці скерували обвинувальний акт відносно порушника для розгляду до суду. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування за цим фактом здійснювали співробітники відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що у січні цього року між двома чоловіками на одній із вулиць села Горішні Ширівці виникла словесна суперечка на побутовому ґрунті. Унаслідок конфлікту 37-річний житель села Магала завдав два удари коліном в область тазу 78-річної місцевої жительки, яка намагалася припинити конфлікт між буковинцями.

Медики госпіталізували потерпілу до лікарні, де діагностували у неї закриті переломи сідничної та лонної кісток, що призвело до тривалого розладу здоров’я.

Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, травми, які отримала потерпіла, кваліфікуються як тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості.

Наразі чоловік обвинувачується у вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області