Буковинку засуджено за домашнє насильство над співмешканцем

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури суд визнав 44-річну жительку Чернівецького району винною у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).

Жінці призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі. Крім того, їй заборонено контактувати у будь-який спосіб з потерпілим та свідками у справі протягом двох місяців.

Прокурори довели, що обвинувачена систематично вчиняла психологічне та фізичне насильство над своїм 52-річним співмешканцем, який має інвалідність I групи. За подібні дії її вже притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності, однак належних висновків жінка не зробила та продовжувала вчиняти домашнє насильство над чоловіком.

Свою вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні вона визнала повністю.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Чернівецька обласна прокуратура