Буковинця судитимуть за несплату понад 113 тисяч гривень аліментів

Дізнавачі відділення поліції № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького РУП зібрали доказову базу ухилення чоловіком від виконання судового рішення. Відповідно до чинного законодавства, порушнику загрожує виконання громадських робіт, або обмеження волі на строк до двох років.

Під час досудового розслідування співробітники поліції з’ясували, що 38-річний житель села Рокитне не виконує судове рішення. Правоохоронці встановили, що відповідно до рішення Новоселицького районного суду Чернівецької області з травня 2017 року буковинець зобов’язаний виплачувати аліменти колишній дружині на утримання їхньої неповнолітньої доньки.

Чоловік знав про встановлене судом зобов’язання, однак ігнорував його. Крім цього, поліцейські з’ясували, що буковинець мав змогу заробляти гроші і сплачувати аліменти, адже у вказаний період він на лікуванні та на обліку в центрі зайнятості не перебував. Загалом порушник заборгував жінці понад 113 тисяч гривень.

Дізнавачі поліції під процесуальним керівництвом Новоселицького відділу Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Буковинцю інкримінують вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 164 (Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області