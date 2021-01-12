Бурштинове відпрацювання на Рівненщині: вилучено 20 мотопомп, бурштин, обладнання та викрито 25 осіб на клондайках

У протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю відсьогодні, 12 січня, у північних районах області розпочалося масштабне відпрацювання. За результатами проведених обшуків і рейдів поліцейські вилучили мотопомпи і обладнання, що використовувалося у злочинній діяльності.

Так, під час перших відпрацювань у восьми урочищах та за результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили 20 мотопомп кустарного виробництва, близько чотирьох кілограмів «сонячного» каміння, один із яких — вагою 1 кілограм 690 грамів, 41 шланг, 40 тичок та інше обладнання для незаконного промислу. Крім того, поліцейські викрили на клондайках 25 осіб, які доставлені до відділень поліції для проведення слідчих дій.

До рейдів залучені придані сили поліції Рівненщини, зокрема бійці роти поліції особливого призначення, спецпризначенці КОРДу, працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Рівненській області, оперативного штабу та військовослужбовці Нацгвардії.

Як зазначив начальник поліції Рівненщини Олексій Камишанський, основна мета відпрацювань — забезпечення порядку та законності у поліських районах.

Відпрацювання північних районів триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області