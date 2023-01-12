Через незаконні дії ексчиновника громада Харківщини втратила понад ₴400 тисяч

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру колишньому першому заступнику міського голови однієї з міських рад на Харківщині за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України), та за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2019 року виконавчим комітетом однієї з міських рад у Харківському районі на сайті «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі 480 тон кам’яного вугілля. Переможцем аукціону визнано товариство з обмеженою відповідальністю, з яким у подальшому було укладено договір.

Згодом першим заступником міського голови були безпідставно укладені та підписані додаткові угоди до вказаного договору. Фактично посадовець зменшив обсяг поставки камʼяного вугілля шляхом збільшення його вартості.

У результаті цього місцевій громаді спричинено збитки у вигляді надмірно сплачених грошових коштів за договором в розмірі понад 400 тисяч гривень.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура