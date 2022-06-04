Черкащанин на 7 років відправиться за ґрати за грабіж

Черкаською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо раніше неодноразово судимого мешканця міста Черкаси, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 186 КК України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням установлено, що в березні поточного року в м. Черкаси підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до раніше незнайомої йому жінки, яка в цей час розмовляла по телефону, та наніс останній два удари кулаком правої руки в обличчя, а коли потерпіла впала на асфальтове покриття, вихопив із її рук мобільний телефон. Після цього підозрюваний з місця вчинення злочину зник.

Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси вказаного громадянина визнано винним у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України), та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років.

Наразі, судове рішення не набрало законної сили.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури