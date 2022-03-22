Черкаські ТОРівці виявили особу із, ймовірно, наркотиками та норколабораторію

Учора ввечері, інспектори роти ТОР патрулюючи на вулиці Тараскова, виявили групу осіб, які перебували на дитячому майданчику. Помітивши патрульних, чоловіки почали помітно нервувати.

Провівши поверхневу перевірку, в одного з чоловіків патрульні виявили 4 пакетики із, ймовірно, наркотичними речовинами. В іншого громадянина інспектори виявили 1 пакетик із, ймовірно, наркотичними речовинами.

Спілкуючись з вказаними особами, один з чоловіків повідомив, що в гаражі має прекурсори та обладнання для виготовлення наркотичних речовин. Дане обладнання та речовини чоловік переховував у підвалі.

Знайдені речовини та обладнання були вилучені та направлені на експертизу, на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Друзі, якщо ви виявили підозрілих осіб біля гаражних приміщень телефонуйте на лінію 102.

Патрульна поліція Черкаської області