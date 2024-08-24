Чернігівська поліція затримала псевдомінера готелю

Поліцейські Чернігівського районного управління поліції спільно з патрульними поліцейськими оперативно встановили та затримали чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення на спецлінію «102» про те, що в одному з готелів міста закладено вибухівку. Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Після отримання анонімного повідомлення про замінування на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та екіпажі патрульної поліції. В результаті перевірки інформація не підтвердилась. В ході огляду приміщення готелю поліцейські не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Поліція встановила особу зловмисника – ним виявився 28-річний мешканець Чернігова. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив неправдиве повідомлення про закладену в готелі вибухівку.

Чоловік зізнався у скоєному та надав правдиві свідчення.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області