Четверо українців вночі намагалися переплисти річку на кордоні, один з них загинув

Уночі прикордонники Могилів-Подільського загону виявили групу порушників, які мали спільників у Молдові.

За допомогою тепловізійного пристрою прикордонники помітили човен, який рухався з боку Молдови, а на українському березі до води наближалися четверо осіб. Щоб запобігти незаконному перетинанню кордону порушниками, прикордонний наряд здійснив попереджувальні постріли вгору. Однак невідомих це не зупинило. Чоловіки кинулися у воду та сподівались доплисти до човна.

Проте перевізник, розуміючи, що їх наміри викрито, різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків – 27-річні мешканці Херсонської та Івано-Франківської області та 19-річний житель Маріуполя, вирішили не ризикувати життям та повернутись на берег, а 22-річний житель Вінниччини продовжив самотужки долати річку вплав та згодом зник під водою.

Українські прикордонники поінформували про подію своїх молдовських колег та оперативно розпочали рятувальну операцію за допомогою службових катерів. Та, на жаль, врятувати молодика не вдалося, його тіло знайшли згодом неподалік від берега.

Встановлено, що перед спробою порушення кордону чоловіки не знали один одного та до останнього моменту не мали інформації, що їм доведеться долати річку. Вони діяли за вказівками організаторів нелегальної подорожі, з якими комунікували за допомогою анонімного каналу в інернет-мережі. Кожен з порушників перерахував на електронний гаманець організаторів по 10 тисяч доларів.

За фактом виявленого правопорушення проінформовано співробітників Національної поліції. Наразі триває розслідування інциденту.

ДПСУ