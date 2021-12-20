Чиновників викрито на багатомільйонних махінаціях із землею поблизу Києва

Служба безпеки України викрила посадовців однієї з селищних рад Київської області на багатомільйонних махінаціях із земельними ділянками в Обухівському районі.

Зловмисники організували механізм привласнення землі через її продаж підконтрольній приватній структурі. При чому, за попередніми даними, ціна була в 10 разів нижче ринкової. Такі дії завдали територіальній громаді збитків на понад 700 млн грн.

За даними слідства, чиновники селищної ради залучили до протиправної оборудки суб’єкта оціночної діяльності, який виготовив висновки про експертну грошову оцінку земельних ділянок, призначених під забудову. Згідно з цим документом вартість земель була значно меншою за реальну.

На підставі цього висновку селищна рада реалізувала підконтрольній приватній структурі 7 земельних ділянок загальною площею понад 26 гектарів. Ділки сплатили за них громаді 55 млн грн. Тоді як за оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі становить майже 800 млн грн.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 26 обшуків за адресами роботи та мешкання зловмисників. У ході обшуків вилучено:

оригінали документів щодо продажу земельних ділянок селищної ради за заниженою вартістю;

первинну фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Триває досудове слідство за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Заходи із виявлення протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

СБУ